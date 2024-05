È Bridgerton mania, anche per le vacanze

L'ultima stagione dell'amatissima serie Bridgerton di Netflix e Shondaland è appena arrivata, riportando sugli schermi i drammi amorosi e le intricate trame sociali che hanno appassionato il pubblico di tutto il mondo. Con la nuova stagione, i fan possono tornare a seguire Lady Whistledown mentre svela i segreti della nobiltà, suscitando emozioni e curiosità.

La serie ha riacceso l'interesse per lo stile Regency, caratterizzato da eleganza, raffinatezza e dettagli opulenti. Questo periodo storico, che va dal 1811 al 1820, è noto per la sua moda distintiva, l'architettura maestosa e le sontuose abitazioni nobiliari. L'influenza di Bridgerton ha fatto sì che molti desiderino sperimentare in prima persona il fascino di questa era.

Per chi sogna di immergersi nel mondo dei Bridgerton, Airbnb offre una serie di soggiorni ispirati allo stile Regency. Queste sistemazioni permettono ai viaggiatori di vivere un'esperienza autentica, sentendosi parte della nobiltà del XIX secolo. Le residenze proposte sono arredate con mobili d'epoca, tessuti pregiati e dettagli architettonici che richiamano l'opulenza dell'epoca Regency.

Se desiderate viaggiare con amici o familiari, proprio come la grande dinastia dei Bridgerton, Airbnb ha introdotto nuove funzionalità pensate per i viaggi di gruppo. Ora è possibile creare Liste dei preferiti condivise, facilitando la pianificazione e la scelta delle destinazioni ideali per tutti i partecipanti. Inoltre, una chat unica raggruppa i messaggi di host, ospiti e supporto clienti, rendendo la comunicazione più semplice e organizzata. Dopo aver prenotato, è possibile invitare altre persone a unirsi al viaggio inviando cartoline digitali, un tocco elegante e divertente che rispecchia lo spirito della serie.

Ecco quindi una serie di mete selezionate per voi per vivere al meglio la Bridgerton-mania.





Ballintuin, Scozia

Questo castello scozzese è circondato da chilometri di foresta e permette di godersi diversi sentieri per passeggiate in collina, nonché di rilassarsi tra i suoi meravigliosi spazi aperti.





Chinon, Francia

Passeggiate in questo splendido rifugio francese, nel cuore della Valle della Loira, in Francia. La torre è completamente autonoma e il suo balcone coperto offre una vista mozzafiato sulla tartufaia del castello.





Shorwell, Regno Unito

Immergetevi nella campagna in stile Regency in questa casa padronale giacobiana, con cucine e sale da pranzo perfette per qualsiasi debuttante. La villa si trova nel villaggio di Shorwell, sull'Isola di Wight.





Finnentrop, Germania

Nel cuore delle colline del Sauderland, il castello di Bamenohl è il luogo perfetto per trascorrere un po' di tempo da soli vivendo come dei reali, ma anche per godersi un ritiro romantico o una gita in famiglia. Con vaste possibilità di attività all'aperto, questo castello merita una visita.





Great Horkesley, Regno Unito

Situata in un'area di oltre 30 ettari di campagna, questa Manor House del XVII secolo offre ai fan di Bridgerton la possibilità di trascorrere un lungo weekend rilassandosi nelle sue lussuose camere con vista panoramica. La struttura è dotata di molti servizi, tra cui una piscina riscaldata e una sala giochi.





Vassena, Italia

Questa villa sulle rive del Lago di Como si affaccia sullo splendido paesaggio delle Alpi italiane. Lasciatevi incantare dal panorama in questo incredibile soggiorno, dove un kayak vi verrà a prendere direttamente a casa!





Bridgnorth, Regno Unito

Sentitevi come un membro della famiglia Bridgerton soggiornando in una delle più belle gatehouse elisabettiane del paese. Questo pluripremiato rifugio turrito ha ospitato reali e primi ministri e voi potreste entrare a far parte della lista dei suoi prestigiosi ospiti.





Charingworth, Regno Unito

Questa casa tradizionale nel mezzo della “Outstanding Area of Natural Beauty” delle Cotswolds è la fuga di campagna perfetta per famiglie e gruppi. Charingworth House, con il suo ampio giardino, è sicuramente adatta a un soggiorno regale.









Fincham, Regno Unito

Con un accesso alla splendida costa del North Norfolk, questo maniero medievale comprende una sala da pranzo da 14 posti, ideale per cene celebrative o per ricreare le vostre scene preferite della sala da pranzo di Bridgerton! Sono disponibili una piscina naturale, una sauna a legna e una palestra.





Los Angeles, California

Questo alloggio di lusso si trova a breve distanza della vita notturna di Los Angeles. Dotato di una vasca idromassaggio sul tetto, è la cornice perfetta per ammirare il tramonto sulle colline di Hollywood.