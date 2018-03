Francesco Canino - 8 marzo 2018

Continua a macinare grandi ascolti l'undicesima stagione di Don Matteo 11, che con la settima puntata ha sfondato nuovamente quota sette milioni di ascoltatori. Le avventure del prete in bicicletta, interpretato da Terence Hill, da ormai diciotto anni "ipnotizzano" il pubblico di Rai 1. complici i casi da risolvere e gli amatissimi personaggi. Ecco cos'accadrà nell'ottavo episodio, in onda giovedì 8 marzo.

Don Matteo 11, le anticipazioni dell'ottava puntata

Nel primo episodio della nuova puntata, dal titolo Una questione personale, un giovane avvocato è accusato di omicidio e a credere nella sua colpevolezza è il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Ma cosa accadrà quando la Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) scoprirà che quell'uomo è la ragione per cui il matrimonio di Marco è saltato?





Il pm e la Capitana capiranno di avere entrambi delle ferite nel proprio passato. Intanto il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) viene a sapere che Romeo Zappavigna (Domenico Pinelli) non ha mai detto ai suoi genitori di essere un carabiniere e approfitterà della situazione per mettere zizzania tra lui e Assuntina. Sofia (Maria Sole Pollio), invece, obbligherà Seba (Federico Russo) a prendere una decisione e lui le rivela la verità sull’incidente di Alice.

Le pesanti accuse a Barba

Nel secondo episodio, intitolato Una di quelle, Oksana, una prostituta ucraina, accusa Barba (Francesco Castiglione) di averla importunata e aggredita. Don Matteo (Terence Hill) e i carabinieri decidono di indagare per scagionare l’amico. Nel frattempo, una ricca signora lascia in eredità ai Cecchini un ingente patrimonio a patto che si prenda cura del suo amato coniglio. Per finire, Anna e il pm si confrontano sul bacio che si sono scambiati in un momento di debolezza. Scoppierà l'amore?

