Amici 18: al via il serale, Laura Pausini prima ospite

30 marzo 2019

La corsa verso la vittoria di Amici 18 sta per scattare ufficialmente. Parte sabato 30 marzo il serale del talent show di Maria De Filippi, che quest'anno ha introdotto una serie di novità che riguardano il meccanismo della sfida e i protagonisti della fase finale del programma di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni.

Amici 18, la prima puntata con Pausini e Antonacci

Per la prima puntata del serale - che fa scattare anche la sfida del sabato sera contro Ballando con le stelle - partecipano - Maria De Filippi cala subito un super asso nella manica: gli ospiti della serata saranno infatti Laura Pausini e Biagio Antonacci, che a breve partiranno con un tour tutto italiano.

I due cantanti duetteranno con gli allievi in gara, così come farà il soprano sudcoreano Sumy Jo, tra le più note al mondo al mondo. Non mancherà poi lo spazio comico, affidato quest'anno a Pio e Amedeo, la coppia più irriverente e politicamente scorretta della tv italiana.



Ricky Martin, Vittorio Grigolo e le due squadre in gara

Gli allievi della scuola che si sfidano per la vittoria sono i Bianchi Alvis, Giordana, Ludovica e Mameli (cantanti) e Rafael e Umberto (ballerini) contrapposti ai Blu Alberto, Jefeo e Tish (cantanti), Valentina e Vincenzo (ballerini). A guidare i Bianchi sarà Ricky Martin, re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, mentre i Blu verranno capitanati da Vittorio Grigolo, re della lirica, tenore che si è esibito nei teatri più importanti del mondo.

Dopo cinque mesi di studio, impegno, sacrifici e sfide impegnative, i 12 allievi saliranno sul palco e a valutare le esibizioni di cantanti e ballerini sarà un unico giudice speciale, Loredana Bertè, oltre che il pubblico da casa attraverso il televoto. In studio ci saranno anche i sei professori che hanno guidato e preparato i ragazzi: per il canto: Rudy Zerbi, Alex Britti e il frontman deiThe Kolors Stash mentre per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e il coreografo internazionale Timor Steffens.

Iniziano le prove per la prima puntata del serale di #Amici18 con @BiagioAntonacci.

Ci vediamo stasera dalle 21:10 su Canale 5! pic.twitter.com/1WPXVVPp1q — Laura Pausini (@LauraPausini) 30 marzo 2019

Lo show di Peparini e l'orchestra di giovani talenti

Le altri grandi novità della diciottesima edizioni di Amici, che andrà in onda in diretta, sono due. Da una parte c'è il ritorno di Giuliano Peparini, che dopo un anno di "pausa" riporta nel talent di Canale 5 i suoi "quadri", ovvero coreografie che mixano grafiche, scenografie, effetti speciali e un corpo di ballo formato da 31 ballerini professionisti provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno, per la prima volta, ci sarà anche un’orchestra di 30 giovanissimi musicisti diretti da Marco Vito (28 anni), che accompagnerà i ragazzi durante le loro esibizioni: il progetto nasce ed è coordinato dal Maestro Celso Valli, compositore e produttore discografico di successo.

