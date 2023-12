I videogame da regalare a Natale

Il Natale è alle porte, e per molti si sta avvicinando il momento di capire cosa regalare ai propri cari. Fortunatamente, almeno per quanto riguarda l’universo videoludico, ci sono diverse possibilità tra cui scegliere tra giochi di recente o recentissima uscita e titoli rilasciati durante l’anno da recuperare.Iniziamo con Nintendo Switch, dell’omonima casa giapponese:

• “Super Mario Bros. Wonder”: rilasciato ad ottobre, combina un gameplay che si può tranquillamente definire “un classico” del videogioco con nuove soluzioni e sezioni di gioco, portando la meraviglia e l’assurdo nei mondi dell’idraulico di casa Nintendo. Premiato recentemente come miglior gioco per tutta la famiglia, è una scelta sicura.

• “Dragon Quest Monsters: Il principe oscuro”: spinoff della saga di Dragon Quest, tra prolifiche e longeve presenti su Nintendo, può vantare un design figli di Akira Toriyama, padre di manga come “DragonBall” e “Dottor Slump e Arale”. Il titolo è un monster collector (lo stesso genere di Pokémon) un genere in cui il protagonista dovrà cercare potenti mostri e farli diventare suoi alleati, il tutto in una cornice medievaleggiante e fantasy. Potrebbe essere una valida via d’ingresso al mondo di Dragon Quest, oltre ad una valida alternativa all’attuale titolo Pokémon.

• “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”: continuazione del pluripremiato “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” è un titolo da recuperare. Longevo, grazie alla soluzione open world ed ai tanti modi per affrontare gli enigmi e le sfide presenti in gioco, sfidante e divertente, anch’esso recentemente premiato come miglior videogioco d’azione.

• Altre valide scelte sono: “Hogwarts Legacy” arrivato, con molto ritardo rispetto alle altre piattaforme, su Nintendo Switch, il regalo giusto per i fan del mondo di Harry Potter. “WarioWare: Move It!”: una serie di minigiochi da fare da soli o in compagnia nel caotico, confusionario e divertente stile tipico di questa serie. “Pikmin 4”: strategico in tempo reale, acclamato e premiato come il miglior gioco strategico dell’anno.

Passando al mondo PlayStation5, con comunque un’attenzione a Playstation4:

• “Final Fantasy XVI”: da recuperare per tutti gli amanti degli action RPG. I personaggi vivono un’avventura epica all’interno di un open world, tra combattimenti che abbandonano la componente a turni per abbracciare il combattimento in tempo reale.

• “Diablo IV” e “Baldur’s Gate III”: due giochi di ruolo, tra loro diversissimi per stile, approccio al combattimento e atmosfere, molto più oscure per il primo titolo, più legate ad un fantasy “classico” per il secondo. Entrambi titoli attesi dalle rispettive community di appassionati. In questo caso basta sceglierne uno, dato la longevità che entrambi i titoli garantiscono. Menzione speciale a “Diablo IV”, disponibile anche per PlayStation 4.

• Per gli appassionati dell’horror le scelte possono essere “Dead Space” rilasciato a inizio anno e molto apprezzato dagli amanti degli horror sci-fi, “Resident Evil 4”, che combina azione e horror, rilasciato nella primavera 2023 e disponibile anche per PlayStation 4, oppure “Alan Wake II” un survival horror rilasciato nel periodo di Halloween, e recentemente premiato per la miglior regia e miglior narrativa.

• “Returnal” è il gioco per gli appassionati dei roguelike, come “The Binding of Isaac” o “The Lamb”, atmosfere sci-fi e un gameplay loop che porterà il giocatore attraverso il ciclo di vita, morte e rinascita della protagonista ad approfondire e svelare i segreti nascosti nel gioco, ottenendo nuovi poteri ed esplorando un mondo sempre nuovo generato proceduralmente, come è tipico del genere.

• Grande esclusiva del mondo PlayStation5 “Marvel Spider-Man 2”: tanti avversari iconici, due Spider-Man che crescono e affrontano insieme le difficoltà portate dai loro grandi poteri e le loro responsabilità e una New York da esplorare dondolando tra le ragnatele e i grattacieli.Universo Microsoft, composto da PC e Xbox Serie X e Xbox Serie S:•

Oltre ai già citati “Diablo IV”, “Baldur’s Gate III”, “Alan Wake II”, “Dead Space”, “Returnal” e “Resident Evil 4”, la grande rivelazione dell’anno è stata “Hi-Fi Rush” un gioco action basato sul ritmo e sulla musica, essenziali per fare combo, attacchi speciali e chiamare in aiuto nel modo più efficace i propri alleati.

• Per gli appassionati di corsa invece “Forza Motorsport”, miglior gioco di guida 2023, è la scelta. Preciso nella simulazione e incredibile da vedere.

Non sono da sottovalutare, inoltre, i tanti accessori che potrebbero servire, da memorie SSD utili a contenere i tanti giochi digitali, a nuovi controller più performanti o dalle scocche particolari: i regali possibili sono davvero molti!