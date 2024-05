Confronto televisivo tra Meloni e Schlein: Il dibattito continua online

Il tanto atteso confronto televisivo su Rai1 tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein è saltato. Tuttavia, c'è la possibilità che avvenga altrove, come suggerito da Enrico Mentana. Nel frattempo, il dibattito prosegue senza sosta in rete.

Oggi inizia il censimento condotto da Arcadia e Digimind, che si concluderà il prossimo 24 maggio. Questo studio mira a raccogliere dati sul volume e la qualità delle conversazioni online riguardanti le due leader, individuare i luoghi digitali dove si svolgono queste discussioni, le emoji più utilizzate, il sentiment generato dalle reazioni degli utenti e l'impatto delle singole chiavi di ricerca.

Rai ha spiegato che solo quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l'invito a un confronto tra leader basato sulla forza rappresentativa. "In assenza della maggioranza richiesta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Rai non può programmare alcun confronto nei termini precedentemente proposti," ha dichiarato l'emittente. Tuttavia, Rai assicura che il Servizio Pubblico continuerà a garantire il rispetto della Par Condicio nei notiziari e nei programmi di approfondimento, mantenendo l'equilibrio e la correttezza riconosciuti dalla stessa Autorità.





L‘analisi del parlato digitale da mercoledì 15 a giovedì 16, evidenzia la capacità da parte della keyword Giorgia Meloni di ritagliarsi una quota di presidio delle conversazioni molto ampia, però, è da notare come proporzionalmente anche la keyword nominativa Elly Schlein, a fronte di un numero più basso di menzioni riesca a polarizzare a sufficienza.

La X ❌ è l’emoji ricorrente che popola le conversazioni generate da Giorgia Meloni. Mentre per Elly Schlein troviamo l’emoji della freccia ➡️.





Fatta eccezione per X, che raccoglie una quota consistente di parlato “politico” le altre piattaforme social dove sono state registrate delle conversazioni presentano alcune specificità interessanti. Giorgia Meloni è molto più presente di Elly Schlein su Instagram, TikTok e LinkedIn, mentre la segretaria dem si prende una rivincita su Facebook.





Nella ripartizione degli atteggiamenti degli utenti, la keyword Giorgia Meloni ottiene una quota più alta di sentiment positivo, al 31%, a fronte di quella raccolta da Elly Schlein che invece si ferma al 19%. Parallelamente, però, la premier e leader di Fratelli d’Italia incassa anche una percentuale più alta di mood negativo, pari al 63% rispetto al 56% ottenuto dalla segretaria dem.









In questi quattro giorni di monitoraggio, la linea temporale delle menzioni della keyword “elezioni europee” presenta una dinamica irregolare evidenziando come le polarizzazioni siano direttamente legate al dibattito politico in corso.