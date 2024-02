Gaming, le novità del 2024

Negli ultimi giorni di febbraio sono stati concentrati i primi grandi annunci del 2024 in ambito gaming, che andranno a riempire un anno che vedrà il rilascio di un numero molto scarso di titoli in esclusiva.

Questa serie di novità è iniziata mercoledì 21 febbraio alle 15, ora italiana, con il Nintendo Direct Partner Showcase riservato ai titoli terze parti: in poco più di 20 minuti sono stati presentati quasi trenta titoli.

Nuovi capitoli di saghe di successo come SHIN MEGAMI TENSEI V: VENGEANCE, Endless Ocean Luminous e World of Goo 2 sono stati annunciati a fianco di titoli completamente nuovi come ENDER MAGNOLIA: Bloom in the mist, Arranger: A Role-Puzzling Adventure e Unicorn Overlord e titoli già annunciati e in lavorazione come Another Crab’s Treasure e Pentiment.

Oltre a questi titoli sono stati presentati tanti giochi nati dalla collaborazione di giganti del mondo della cultura pop come Disney Epic Mickey: Rebrushed, remake del titolo per Wii, STAR WARS: Battlefront Classic Collection, SOUTH PARK: SNOW DAY!, GUNDAM BREAKER 4, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! e SWORD ART ONLINE Fractured Daydream.

Sempre mercoledì 21 febbraio Bandai Namco ha rilasciato, dopo due anni dalla data di pubblicazione di Elden Ring, il primo trailer annuncio dell’espansione Shadow of the Erdtree. Il DLC uscirà il 21 giugno a 39,99€, ed aggiungerà una nuova mappa chiamata Terre delle Ombre, nuove aree e dungeon, dieci nuovi boss, otto nuove categorie di armi a disposizione del giocatore e nuovi strumenti in gioco, promettendo una difficoltà paragonabile alla fine del gioco principale. Il gioco, stando alle parole di Hidetaka Miyazaki, autore e director del progetto, è un progetto che porterà il giocatore in una terra completamente nuova e che racconterà il viaggio di Miquella, personaggio già presente nella storia principale e centrale in questa espansione.

Ai due annunci passati si unirà il Pokémon Presents 2024, programmato per il 27 febbraio, che, a due anni dal rilascio dell’ultimo titolo della serie principale Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, potrebbe annunciare un nuovo capitolo della saga, novità per i titoli spin off già esistenti, Pokémon GO, Pokémon Unite, Pokémon Masters Ex, Pokémon Cafè Remix, annunciare nuovi capitoli di saghe parallele come Pokémon Mistery Dungeon, Pokémon Let’s Go!, Pokémon Ranger o Pokémon Leggende, quest’ultimo attualmente un unicum, o nuovi titoli inediti.

Indipendentemente dai gusti e dalle preferenze dei singoli giocatori, il 2024 sembra iniziare ad entrare nel vivo, dato anche i passati State of Play di PlayStation e Developer Direct di Xbox, ed un nuovo Xbox Games Showcase programmato per giugno.