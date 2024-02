Disney & Epic Games, un'unione spaziale

Con l’investimento di 1,5 miliardi di dollari di Disney in azioni Epic Games, l’azienda proprietaria di Fortnite, si apre un futuro che vede i mondi del videogame e di film e serie avvicinarsi, ibridarsi e, potenzialmente, produrre nuovi mondi di intendere l’intrattenimento.

La due aziende si sono già sfiorate in passato e alcuni titoli posseduti da Disney sono già stati inseriti nel mondo di Fortnite, arricchendolo di elementi visivi che richiamano, ad esempio, il mondo di Star Wars.

Quello che sembra promettere questa nuova collaborazione è però qualcosa di diverso, che, pur inserendosi nell’ecosistema di Fortnite, lo vada a modificare radicalmente: l’aggiunta di opzioni e per rendere quello che ad oggi sembra essere il metaverso più stabile ed abitato un luogo in cui le aziende possono creare il proprio mondo con modalità di interazione strutturare ad hoc per proporre esperienze uniche.

Questo tipo di collaborazioni non sono una novità per Epic Games: già la collaborazione tra Fortnite e Lego ha creato un mondo in cui i blocchetti di plastica sono alla base della narrazione videoludica, proponendo, di fatto, un gioco completamente nuovo e parallelo alla battle royale o alle mappe personalizzate create da utenti e aziende.

Una collaborazione che permette di creare qualcosa di davvero innovativo per Robert A. Iger, CEO di Walt Disney Company, che dice: “Il nostro nuovo ed entusiasmante rapporto con Epic Games unirà gli amati marchi e franchise di Disney con il popolarissimo Fortnite in un nuovo universo di giochi e intrattenimento. Questo segna il più grande ingresso di Disney nel mondo dei giochi e offre significative opportunità di crescita ed espansione. Non vediamo l'ora che i fan sperimentino le storie e i mondi Disney che amano in modi nuovi e rivoluzionari”.

Pensiero confermato dal Presidente di Disney Experiences Josh D’Amato: “Questo ci permetterà di riunire la nostra incredibile collezione di storie ed esperienze provenienti da tutta l'azienda per un vasto pubblico in modi che abbiamo solo sognato prima. La tecnologia leader del settore di Epic Games e l'ecosistema aperto di Fortnite ci aiuteranno a raggiungere i consumatori ovunque si trovino".

Estremamente soddisfatto anche Tim Sweeney, CEO di Epic Games: “Disney è stata una delle prime aziende a credere nel potenziale di unire i propri mondi con i nostri in Fortnite, e utilizza Unreal Engine in tutto il suo portfolio. Ora stiamo collaborando a qualcosa di completamente nuovo per costruire un ecosistema persistente, aperto e interoperabile che unirà le comunità Disney e Fortnite”.

Un video di meno di un minuto caricato sulla pagina YouTube di Epic Games ha annunciato al mondo la collaborazione, non risparmiando sequenze suggestive e lasciando intendere un progetto di dimensioni più che considerevoli.

Per ora è possibile solo immaginare e fantasticare su come questa collaborazione potrà rinnovare l’universo videoludico e il concetto di collaborazione tra aziende del mondo dell’intrattenimento, ma presto (“soonish” secondo il video annuncio traducibile con un “presto, più o meno”) i primi prodotti potrebbero essere annunciati.

Ulteriori attori che potrebbero essere coinvolti in questo piano sono le già citate realtà di Lego, che può vantare collaborazioni con Disney e con Epic Games, e Unreal Engine, a cui entrambe le aziende si affidano.

Il 2024 videoludico si conferma un anno di cambiamenti e rivoluzioni radicali.