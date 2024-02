Riad, accordo sulla Difesa tra Leonardo e il Ministero degli investimenti dell’Arabia Saudita

Il Ministero degli investimenti dell’Arabia Saudita (Misa), l’Autorità generale per l’Industria militare (Gami) e Leonardo hanno annunciato ieri la firma di un Memorandum of Understanding (Mou) che ha l’obiettivo di discutere, sviluppare e valutare una serie di investimenti e opportunità di collaborazione nei settori dell’aerospazio e della difesa. L’annuncio è stato comunicato in occasione del World Defence Show, evento dedicato alla Difesa che si sta svolgendo a Riad e che terminerà l’8 febbraio.



Sono molte le potenziali aree di cooperazione al centro dell’accordo: dallo spazio alla manutenzione e riparazione dei mezzi, fino alla revisione delle aerostrutture, fino ai sistemi di guerra elettronica, radar e le attrezzature per l’assemblaggio degli elicotteri. L’accordo offre inoltre alle parti la possibilità di svolgere approfondimenti su aree specifiche, sia nel settore del combattimento aereo, sia in quello dell’integrazione multi-dominio, campi dove Leonardo sta sviluppando tecnologie di nuova generazione e implementando una serie di progetti dimostrativi definiti “abilitanti”. Questi potrebbero includere sistemi a pilotaggio remoto, sensori integrati, tecnologie digitali, processi di industrializzazione e sviluppo del capitale umano. Per il Presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo “Questa firma rappresenta non solo un’importante opportunità per consolidare la cooperazione sulla difesa e rafforzare una visione comune sulle operazioni future del combattimento aereo, ma anche una piattaforma per sviluppare congiuntamente nuove tecnologie, attraverso l’esperienza e le capacità delle parti.” Lorenzo Mariani, Condirettore generale, ha dichiarato: “Siamo particolarmente lieti di annunciare questo Mou con Misa e Gami. L’accordo ci permetterà di fare una valutazione approfondita riguardo nuove opportunità di collaborazione in diversi settori, beneficiando di oltre 50 anni di presenza di Leonardo nel golfo e della stretta cooperazione con l’Arabia Saudita. Ci impegniamo a lavorare assieme per studiare come rafforzare la nostra partnership con soluzioni ad alta tecnologia e capacità localizzate in campo R&D, industriale e dei servizi.”

Per decenni Leonardo ha fornito al Paese piattaforme, sistemi, tecnologie e servizi, dal trasporto aereo, al supporto all’industria energetica, agli elicotteri, fino a sistemi elettronici e sensori, a cui si aggiungono sistemi per la difesa marittima e cyber, oltre a un contributo chiave nel campo della difesa aerea. Quest’ultimo accordo rappresenta l’ultimo passo nel rafforzare le attività di Leonardo nel Regno, a partire dalla costituzione di un hub regionale, e creare nuove opportunità in diversi settori grazie ad una consolidata presenza. Il MoU contribuirà significativamente al programma “Vision 2030” dell’Arabia Saudita finalizzato all’implementazione di riforme senza precedenti nel settore pubblico, alla diversificazione dell’economia, per consentire a cittadini e imprese di raggiungere pienamente il loro potenziale e creare opportunità di crescita innovative.