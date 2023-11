Comincia la produzione del Grey Wolf

Boeing sta concludendo la preparazione per cominciare la produzione iniziale a basso ritmo dell’elicottero Mh-139A Grey Wolf, versione militare e americana del Leonardo Aw-139. L’azienda ha completato la fase di ricerca, sviluppo, test e valutazione prevista dal programma, consegnando il mese scorso il sesto e ultimo elicottero di prova all’Usaf. “Aver consegnato tutti gli elicotteri di prova consente alla Air Force di proseguire le attività di test operativo critico e permette a Boeing di concentrarsi sulla costruzione del primo elicottero di produzione”, ha dichiarato Azeem Khan, direttore del programma. “Il Grey Wolf apporterà miglioramenti fondamentali alle capacità di sicurezza nazionale dell’aviazione americana” ha puntualizzato il manager “e ciò rappresenta un passo significativo verso l’entrata in servizio del velivolo”.

Boeing prevede di consegnare al suo cliente, ovvero la forza armata, il primo elicottero di produzione nel 2024. Attualmente la US Air Force ha sottoscritto con Boeing un contratto per la costruzione di tredici elicotteri, di cui il primo è già in fase di assemblaggio finale. Boeing, in definitiva, fornirà alla Air Force fino a ottanta esemplari dello Grey Wolf. “Con la consegna dell’ultimo velivolo di prova, entriamo in una entusiasmante fase di produzione. Con l’Mh-139, l’Aeronautica degli Stati Uniti disporrà di un elicottero più veloce e avanzato, che aprirà le porte a una nuova era di servizio per questa missione”, ha affermato Robert Beyer, Senior Program Manager dell’Mh-139 presso Leonardo Helicopters Us, che precisa: “Leonardo è estremamente orgogliosa di questo elicottero. Siamo ansiosi di continuare la collaborazione con Boeing e USAF per la consegna di altri elicotteri Grey Wolf”. I nuovi elicotteri sostituiranno gli obsoleti Uh-1N Huey e avranno il compito di proteggere i siti di lancio dei missili balistici intercontinentali negli Stati Uniti, di effettuare trasporto Vip e personale addetto alla sicurezza.