Sydney Sweeney lancia la sua linea di costumi

Una collezione per sentirsi «la versione più sexy e romantica di se stessi». È quello che promette Sydney Sweeney, attrice diventata famosa per il suo ruolo nel teen drama Euphoria, con la sua nuova linea in collaborazione con Frankies Bikinis.

«Love Letters by Sydney Sweeney» si ispira a una romantica estate italiana con una palette di colori delicata e raffinati dettagli in pizzo e perline. Tra i capi presentati in una campagna fotografica che vede la stessa Sweeney protagonista, anche un costume intero (simile a quello indossato dal suo personaggio Cassie nella seconda stagione di Euphoria) decorato dall’impronta delle labbra dell’attrice.