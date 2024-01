Intelligenza artificiale e boom dei pieghevoli, le novità degli smartphone nel 2024

Una lenta ma graduale risalita. Dovrebbe essere questa l'istantanea del mercato smartphone nel 2024, anno che secondo le principali società di ricerca del settore segnerà un'inversione di tendenza. Dopo un 2022 disastroso chiuso con un -12% rispetto alle spedizione dell'anno precedente, il 2023 si è chiuso ancora in negativo ma con numeri meno pesanti: -5% a volume con circa 1,13 miliardi di pezzi commercializzati (fonte Canalys). La ripresa proseguirà col nuovo anno, con le cifre che indicano una crescita del 4% a volume per un totale di 1,17 miliardi di telefoni venduti.

Andando oltre le previsioni, ci sono alcune certezze nei trend che caratterizzeranno i prossimi mesi. Il primo, neanche a dirlo, sarà l'intelligenza artificiale generativa (GenAI), perché i chip di Qualcomm e MediaTek incorporeranno un hardware AI più avanzato per consentire agli smartphone di eseguire nuove funzionalità, in particolare riguardo l'editing fotografico e la generazione rapida di testo e immagine, uno dei tratti principali dei software della GenAI. Per far fronte ai maggiori sforzi in termini di prestazioni delle CPU, diversi produttori continueranno a lavorare su batterie più grandi per assicurare maggiore energia durante la singola carica, oltre che migliorare sistemi di ricerca rapida che, almeno nel caso dei produttori cinesi, assicurano già prestazioni eccellenti (per esempio 5 minuti per una ricarica completa da 0 al 100% della batteria da 4100 mAh del Redmi Note 12 Pro+ Magic).

Altro elemento sempre sotto la lente di produttori e utenti è la fotocamera, che nei telefoni che arriveranno nel 2024 si arricchirà di nuovi funzioni AI sempre più sofisticate, seguendo un percorso già avviato da Google con il Pixel 8 Pro. Dal riconoscimento della scena al tracciamento e alla messa a fuoco degli oggetti in tempo reale, assisteremo a diverse novità, inclusa la diffusione della fotocamere periscopiche per migliorare lo zoom. Inevitabile conseguenza di una maggiore offerta durante il 2024 sarà la crescita degli smartphone pieghevoli, con i modelli flip phone preferiti ai più ingombranti e costosi foldable che aperti sfiorano le dimensioni di un tablet. Alle proposte ormai consuete di Samsung, Oppo e Motorola si aggiungeranno altri brandi che firmeranno novità in tema di design e funzionalità. Un passaggio prezioso per perfezionare l'esperienza d'uso con un tipo di smartphone molto desiderato (specie dal gentile sesso) ma non ancora popolare anche per via del costo. Fattore destinato a scendere con il moltiplicarsi dell'offerta, come successo già in parte nel 2023 grazie a Motorola Razr 40 e alla sua versione Ultra.

Guardando ai modelli specifici, c'è curiosità soprattutto per il prossimo top di gamma Samsung, che sarà svelato dopo la metà di gennaio. Oltre alla scocca in titanio che riprende la scelta di Apple per i modelli Pro di iPhone 15, l’attesa per il Galaxy S24 Ultra riguarda Samsung Gauss, l'intelligenza artificiale generativa dedicata a testi, immagini e codice che amplierà le possibilità dello smartphone in ambito produttività. Non ci saranno stravolgimenti estetici su iPhone 16, simile nel design ai predecessori ma con probabili variazioni alla fotocamera per il supporto dei video spaziali che rimandano al visore Apple Vision Pro, la vera novità di Cupertino per il 2024.