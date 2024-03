I prodotti make up che si ispirano agli anni Novanta

Se qualcuno dovesse chiedermi qual è l’aroma che ho associato alla mia adolescenza, la prima risposta sarebbe senza dubbio il profumo di fragola, fragranza che ci riporta alla memoria i trucchi must have del periodo partendo dai famigerati profumi di Malizia, ai Bon Bons dalla forma inconfondibile, fino ai gloss labbra al gusto frutta dal finish terribilmente appiccicoso.

Ma qualcuno ha mai fatto caso a come gli anni Novanta - e tutte le loro tendenze al seguito - siano ovunque, persino nel packaging dei prodotti? Basti pensare all’ultima uscita in casa Milk Makeup, il nuovo stick colorato per labbra e guance dalla texture in gel ci ha ricordato terribilmente i trucchi con cui ci divertivamo da piccolissime mentre altri lo hanno accomunano ai lecca-lecca stick Push Pop.

Ma non finisce qui, perché l’urgente effetto glossy che le celebrity sfoggiavano negli anni Novanta - spesso applicato sulle labbra tinte di color mattone - è tornato prepotentemente tra le ultime tendenze. La nuova versione - oltre che i classici gloss colorati - ha visto un’evoluzione nei lip oil, proposti nelle forme più accattivanti e particolari. Ad esempio il virale honey lip oil di Gisou, tra i cosmetici più chiacchierati dei social, il Cherry Treat di Fenty Skin oppure il Lip Comfort Oil di Clarins. Il primo ha il sapore del miele, il secondo si ispira alle fragole mentre nel terzo troviamo aromi di rosa canina e nocciole.

Indimenticabili poi le palette di ombretti e rossetti Pupa, quasi da collezionare, che possedevano il trono tra i regali per le feste di compleanno. Rielaborando questo concetto, Lancôme qualche tempo fa ha lanciato la Monsieur Big, una palette fucsia specchiata a forma di cuore, romantica e terribilmente nostalgica. Il vintage si sa, è un enorme bagaglio a cui attingere nei momenti di magra, ma con le ultime tendenze che arrivano direttamente dal passato è probabilmente la mossa più furba del momento.