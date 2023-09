Una gita a | Ferrara

Ci sono date che vanno segnate sul calendario con un certo preavviso per organizzare la gita perfetta. Perché ci sono eventi imperdibili che accadono una volta l'anno. Quindi, armatevi di carta e penna e scrivete: sabato 27 maggio 2023. Luogo: Ferrara. Evento: Palio di Ferrara. Con una clamorosa novità rispetto alla tradizione: per la prima volta si correrà di sera. Un fatto che ha destato grande curiosità in città, divisa inutile dirlo, tra innovatori e conservatori.