Una gita a | Le acque lombarde dei miracoli

Quante volte vi siete detti: "Andiamo a fare una gita" e la risposta è stata: "Si, ma dove?". Sono Andrea Soglio, giornalista di Panorama e questi sono i miei podcast per aiutarvi a rispondere a questa domanda e farvi conoscere storie e luoghi misteriosi ma affascinanti.

L'acqua. Nulla per l'uomo vale come l'acqua. Nulla per la Terra vale come l'acqua. L'acqua ha acquisito in alcuni casi anche capacità curative mediche e miracolose. In Lombardia esistono luoghi dove queste acque attraggono da anni fedeli, credenti ma anche semplici visitatori. Scopriamo insieme dove trovarle.