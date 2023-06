Una gita a | Il fantasma del Castello di Broilo

Quante volte vi siete detti: "Andiamo a fare una gita" e la risposta è stata: "Si, ma dove?". Sono Andrea Soglio, giornalista di Panorama e questi sono i miei podcast per aiutarvi a rispondere a questa domanda e farvi conoscere storie e luoghi misteriosi ma affascinanti.





Troppo facile consigliare una gita nel Chianti. Ma il Chianti non lo visiti mai del tutto, ha sempre angoli nuovi, sconosciuti e storie uniche, spesso belle e, a volte, capaci di spaventare come la storia del fantasma del Castello di Broilo. Non un fantasma qualunque bensì lo spirito del barone Bruno Ricasoli.