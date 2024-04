Le Regine del Crimine | Maria Giulia Sergio "Fatima". La prima foreign fighter italiana

"Papà, prendi mamma per i capelli e vieni in Siria, lei non ha diritto ad alcun parere. Se mio marito decide che io non posso uscire, io non posso uscire: la donna si deve prostrare al marito, al quale deve obbedienza totale”. Così parlava con il padre Maria Giulia Sergio nata a Torre del Greco in provincia di Napoliil 23 settembre 1987. La donna è stata protagonista di una tragica vicenda culminata con la sua morte nel 2017, dopo che era stata condannata in contumacia nel 2016 a nove anni di carcere per essersi unita allo Stato islamico.