Le Regine del Crimine | Samantha Louise Lewthwaite la vedova bianca della Jihad

La notte del 15 dicembre 2011 la polizia keniota, dopo una lunga indagine fa irruzione in una proprietà di Mombasa (Kenya) dove arresta un 29enne britannico-giamaicano in procinto di colpire alcuni hotel di Mombasa all’epoca pieni di turisti a causa del Natale. L’uomo si chiama Jermaine John Grant e durante l’interrogatorio confessa tutto e dice persino che il suo capo non è un uomo: racconta di prendere ordini da una donna che si chiama Samantha Louise Lewthwaite la vedova bianca della Jihad che è ancora in fuga.