Le Regine del Crimine | Emma Coronel Aispuro, la reginetta del cartello di Sinaloa

Emma Coronel Aispuro ex reginetta di bellezza attualmente si definisce modella e imprenditrice, secondo quanto riportato dalla stampa, e partecipa a diversi eventi mondani. Non è chiaro quanto sia rimasta vicina alle reti del cartello di Sinaloa ma di certo gli sono rimasti molti soldi guadagnati dal marito “El Chapo” Guzmann che il 17 luglio 2019 è stato condannato all'ergastolo più trent'anni per tutti e dieci i capi d'accusa, che sta scontando all'interno del supercarcere di ADX Florence in Colorado (oltre ad un risarcimento di US$ 12,6 miliardi pari ai proventi provenienti dal narcotraffico).