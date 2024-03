Le Regine del Crimine

Enedina Arellano Félix de Toledo è considerata la più potente boss della droga del Messico. Soprannominata la Narco-Mami, la sorella del fondatore del cartello di Tijuana è riuscita a rilanciare il clan familiare, grazie alla stipula di patti con gli altri cartelli con cui in passato c’era stata una guerra sanguinaria per il controllo del traffico di droga. Il cartello di Tijuana, una delle più potenti organizzazioni criminali del Messico che controlla una parte rilevante del traffico illecito di sostanze stupefacenti del Paese, oggi è guidato da una donna di 62 anni diplomata in contabilità.