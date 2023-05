Day Hospital | Ancora isolati in ospedali e case di riposo

Un decreto del febbraio 2022 garantisce le visite, ma di fatto in molte corsie e residenze sanitarie assistenziali, ancora non è possibile andare a trovare i propri cari ricoverati, grazie a un margine di discrezionalità concesso ai direttori sanitari. Sono abusi dalla conseguenze pesantissime, sia fisiche che psicologiche, che rischiano di far regredire gli anziani e far peggiorare le patologie di chi è ricoverato. Associazioni per i diritti dei malati e politici di diversi schieramenti premono per consentire una vera e proficua interazione tra chi si trova in ospedali e rsa e i propri parenti e amici, proprio come avveniva prima della pandemia.