In occasione del primo anniversario del podcast “Day Hospital” abbiamo realizzato una puntata speciale, dedicata ai dati sul cancro e alle cure per sconfiggerlo. La puntata prosegue con due interviste di approfondimento, con il professor Paolo Veronesi di IEO per il cancro al seno e con il professor Antonino Spinelli di Humanitas per il cancro al colon-retto.