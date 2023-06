Belle Scoperte | Le pillole magiche (quasi) contro l'obesità

La storia della cura per l’obesità è stata, finora, costellata di speranze più che di veri passi avanti, di fallimenti, mezzi successi, delusioni. I medicinali per perdere peso in chi si porta addosso 20, 30 o 50 chili in più risultavano assai poco efficaci, in compenso avevano parecchi effetti collaterali. Ma nell’ultimo convegno scientifico su questa patologia, lo scorso novembre alla ObesityWeek di San Diego, California, del perenne senso di frustrazione che da anni caratterizzava questi incontri non c’era traccia. Come racconta Nature, i risultati di un trial clinico su un nuovo farmaco (messo a punto da Novo Nordisk) sono stati accolti, per la prima volta, da un applauso.





