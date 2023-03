Belle Scoperte | Il sistema immunitario

La scienza ci prova sempre, rivoluziona la vita, si contraddice, ha intuizioni geniali, brancola nel buio ma non sta ferma un attimo. Ed è perfetta così. Sono Daniela Mattalia, giornalista scientifica e questi sono i miei podcast.

Il nostro sistema immunitario: esiste qualcosa in natura in grado di proteggerlo da eventuali nemici? L'idea di potenziare il nostro sistema immunitario è una sciocchezza. Ma perché? Lo scopriremo in questo podcast.