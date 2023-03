La scienza ci prova sempre, rivoluziona la vita, si contraddice, ha intuizioni geniali, brancola nel buio ma non sta ferma un attimo. Ed è perfetta così. Sono Daniela Mattalia, giornalista scientifica e questi sono i miei podcast.

Questo è un podcast dedicato alle donne. Non che non siano ben accetti anche i maschi, purchè usino l'acqua micellare per lavarsi il viso, comprino creme anti-aging e usino regolarmente il dermaroller...