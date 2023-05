Ministro Valditara, piano casa per i docenti e stipendi più alti

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara alla scuola di formazione politica della Lega a Milano, ha detto che «dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti e occorre trovare incentivi per le aree più disagiate o di frontiera affinché non ci sia la fuga di docenti. Penso anche a un piano della casa per pubblici dipendenti e insegnanti in particolare». E ha aggiunto: «Quando leggo che ci sono 17mila insegnanti in fuga dalla Lombardia... sono dati che emergono con evidenza ma i nostri del ministero sono ancora più drammatici. In alcune zone c'è una scopertura del 32% di docenti».

Il ministro ha poi parlato a lungo di edilizia scolastica, fondi alla scuole e Pnrr: «Qualcuno dice che stiamo tagliando risorse alla scuola, assolutamente falso. Nella finanziaria ci sono state più risorse per le scuole, le abbiamo aumentate in maniera significativa. Ma anche in riferimento al Pnrr, non abbiamo mai detto che tagliamo le risorse. Ma stiamo scherzando?».