Suv contro Smart per una sfida su YouTube: muore bambino

Morire per una sfida tra Youtuber, una challenge per dimostrare di poter restare dentro un'auto a sfrecciare per le vie della città per 50 ore con telefonini a testimoniare l'impresa e a rimandare tutto sul canale YouTube così da fare il piano di like e visualizzazioni. Secondo gli inquirenti è questa l'origine del drammatico incidente che a Roma è costato la vita a un bambino di 5 anni: la sorellina di 4 e la madre versano in gravi condizioni. La dinamica dell'impatto è ancora al vaglio degli investigatori per capire quale fosse la velocità del Suv Lamborghini sul quale viaggiavano cinque giovani, tutti ventenni, trasportati per accertamenti in diversi ospedali. La vettura è andata a scontrarsi con una Smart su cui si trovava la donna insieme ai due figli. Per il più grande non c'è stata possibilità di salvezza.