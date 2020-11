Su Twitter la raccolta fondi di Lapo per le famiglie colpite dal coronavirus

Lapo Elkann su Twitter trasforma un suo messaggio in donazioni per le famiglie più fragili. Per ogni retweet al suo ultimo tweet, Lapo donerà 0,77 centesimi alla campagna «È il nostro dovere».

Dal 18 novembre, con la sua Fondazione Laps, Lapo ha lanciato una nuova campagna di solidarietà a supporto delle famiglie più fragili che stanno soffrendo la crisi economica generata dal Covid-19.





Nelle prossime 7️⃣ ore per ogni Retweet a questo tweet donerò 0,77€ a #OurDuty a favore di @crocerossa e @BancoAlimentare che supportano le famiglie più fragili. Donate anche voi su https://t.co/kWv9v9lWiX - anche poco, per molti, può significare TANTO. ORA SCATENATEVI 🇮🇹 pic.twitter.com/59swi4mDLb

— Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 20, 2020





I proventi raccolti sono destinati alla Croce Rossa Italiana e a Banco Alimentare e verranno utilizzati per aiutare i più bisognosi in questo periodo così complesso per il nostro Paese.



L'iniziativa dimostra il genio creativo di Lapo e della sua squadra. La raccolta fondi fatta in Italia insieme alle nazionali di calcio italiane ha anche una componente internazionale: in Portogallo e in Israele sono infatti attive analoghe raccolte fondi realizzate insieme alle federazioni calcistiche di questi due Paesi.

Per aderire alla campagna e donare basta collegarsi al sito fondazionelaps.org e accedere alla piattaforma offerta da TINABA o, per i clienti TIM, inviare un sms oppure chiamare da rete fissa il numero 45506. I fondi raccolti da questa campagna, che si svolge da oggi al 6 gennaio 2021, saranno destinati alla Croce Rossa Italiana e al Banco Alimentare, che li utilizzeranno per donare alle famiglie più fragili beni di prima necessità.