Covid, tamponi anche in Spagna sui viaggiatori provenienti dalla Cina

La Spagna chiederà ai viaggiatori provenienti dalla Cina un test Covid-19 negativo o il certificato di vaccinazione completo in seguito all’aumento di casi registrati negli ultimi giorni nel Paese asiatico. In una breve conferenza stampa a Madrid, la ministra della Salute, Carolina Darias, ha indicato che a questi viaggiatori verrà chiesta: «La prova che siano negativi o un percorso vaccinale completo» sottolineando la preoccupazione condivisa a livello internazionale e nazionale sull’evoluzione dei contagi in Cina che possano diffondere nel Paese nuove varianti non controllate o diverse da quelle esistenti, e sulla difficoltà di fare una valutazione precisa della situazione a causa delle scarse informazioni disponibili da parte dei media di Pechino. Infatti, il ministero della Salute spagnolo ha già raccomandato ai connazionali la cui destinazione o origine è la Cina di avere un programma di vaccinazione completo e di mantenere le misure precauzionali.

In caso di esito positivo del test antigienico effettuato all’arrivo, il testo prevede l’obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario.