Scompare sottomarino che porta i turisti a visitare il Titanic

Da stamane è scomparso dai radar un sommergibile usato per portare i turisti a vedere i rottami del Titanic. A riferirlo è la Bbc, precisando che è scattato l'allarme ed è già partita la missione di ricerca e soccorso. Al momento non è chiaro se a bordo del mini sommergibile scomparso vi fossero visitatori o solo membri dell'equipaggio. Per ora esso è considerato "disperso". Il piccolo sommergibile fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati per portare gruppetti di turisti nelle profondità dell'oceano a visitare a pagamento i fondali su cui sono adagiati i resti della nave più celebre al mondo, il Titanic, situati a 3800 metri sotto il livello del mare.