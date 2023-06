Nessuna traccia del Sommergibile scomparso, quasi esaurita l'aria

Si affievoliscono con il passare delle ore le possibilità di trovare vivi gli occupanti del sommergibile che tre giorni fa si era diretto verso il Titanic per vedere da vicino, sul fondo del mare, il relitto del famoso transatlantico.

La riserva di ossigeno infatti dovrebbe terminare alle 11 di oggi.

I soccorritori hanno spiegato che le ricerche proseguono via mare e con aerei in grado di captare i segnali dai vari sonar. Al momento però non ci sono evidenze di segni di vita dai fondali