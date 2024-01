Sinner vince gli Australian Open: è il più forte del mondo

Jannick Sinner ha vinto. Jannick Sinner è il Re degli Australian Open e conquista il primo titolo del Grande Slam della sua vita. E siamo sicuri che non sarà l'ultimo.

Sinner ha vinto una battaglia di 5 set, che hanno reso l'impresa ancora più epica ed indimenticabile. I primi due set ha dovuto affrontare la sua paura, la tensione della prima finale Slam della carriera. Un Sinner spento, bloccato nei movimenti in balia della tensione che toglie fiato, lucidità ed energia alle gambe.

Medvedev ha dominato in lungo ed in largo fino al 6-3, 5-1. A quel punto l'altoatesino ha cominciato a colpire la palla in maniera più sciolta. Più passava il tempo e più il russo calava. Più passavano i game e più Sinner cresceva.

Da quel momento non c'è stata più storia.

La rimonta è stata inesorabile; a tutti era chiaro come sarebbe finita.

Sinner si è dimostrato freddo fino all'ultimo game ed ha sfruttato al meglio le energie risparmiate nei turni precedenti tutti vinti per tre set a zero (tranne un tie break perso con Djokovic in semifinale, mentre Medvedev faticava.

Era dal 1976 che l'Italia non vinceva un torneo del grande slam (ultimo, Panatta a Parigi). ma Sinner è molto di più: è oggi il più forte tennista al mondo e questo forse non ci è mai capitato (non ce ne voglia Pietrangeli).

Ce lo siamo goduto in queste due settimane australiane, ce lo godremo per tanti altri anni. Ma possiamo anche noi fare il nostro: proteggendolo dalla ribalta tv, dai soldi della pubblicità, dagli extra che questo tennis non ti concedono se vuoi vincere. Preferisco godermelo sul campo in pantaloncini che in abito sul palco dell'Ariston, tanto per fare un esempio.

Ps. La finale di oggi è stata esclusiva delle pay tv. Il tennis va così da decenni, purtroppo. La Rai non si più di tanto interessata. Ora però le cose sono diverse; oggi il più forte di tutti è un italiano e forse, dato che gli italiani sono di fatto abbonati obbligatoriamente alla tv pubblica, sarebbe il caso di destinare parte dei miliardi del canone all'acquisto dei diritti del tennis che conta. Sarebbe oggi come oggi la massima espressione del concetto di Servizio Pubblico