Roma: cinque giorni dedicati all’industria degli eventi, tre premi per la nave scuola Amerigo Vespucci

Cinque giorni dedicati al mondo e all’industria degli eventi: a Roma dal 21 al 25 novembre all’Auditorium Parco della Musica sono tornati la “Live communication week“ e gli Oscar del settore, i “Best event award“: una kermesse internazionale targata Adc group e dedicata all’intera industria degli eventi, che in Italia genera un indotto di circa 65 miliardi di euro che con quasi 600 mila addetti ha un impatto diretto sul Pil di oltre 36 miliardi di euro l’anno. L’Italia rappresenta la sesta nazione al mondo per impatto economico generato dal settore degli eventi e dei congressi. Dopo una lunga storia milanese, i Best event award (Bea) e la Live communication week, il cui titolo di quest’anno è “Eternity experience”, si svolgono per il secondo anno consecutivo nella Capitale, grazie all’agenzia italiana Ninetynine che, avendo vinto lo scorso anno anche il premio come migliore agenzia di eventi al mondo, ha voluto mantenere nella città l’appuntamento. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Roma, assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, con il supporto di Roma e Lazio Convention bureau e ha ottenuto il patrocinio di Roma Capitale fino al 2025. “Questa edizione e quella dello scorso anno – ha detto il presidente di Adc group, Salvatore Sagone – sono due edizioni record in termini di iscrizioni ai premi con 324 eventi (+35 per cento verso il 2022) iscritti da 72 strutture (+10 per cento) al concorso italiano e 333 eventi (+4 per cento) iscritti da 83 strutture a quello mondiale. La Live communication week di Adc group ha tutte le carte in regola per offrire un’esperienza in grado di rimanere impressa nella memoria per sempre, come recita il claim Experience eternity creato da Ninetynine per questa edizione”, ha concluso.

Adc group ogni anno, con il Bea, coinvolge oltre 2.500 professionisti degli eventi e del settore congressuale con l’obiettivo di valorizzare l’evento come medium strategico di comunicazione e di business. Secondo il Ceo e fondatore di Ninetynine, Simone Mazzarelli, il mondo degli eventi e della live communication sono “un comparto molto importante dell’economia del nostro Paese. Grandi eventi come il Giubileo 2025 e l’assegnazione di Expo 2030 costituiscono straordinarie opportunità di crescita e sviluppo per i Paesi che li ospitano. Per tale ragione, dopo aver vinto lo scorso anno il premio come agenzia di eventi migliore al mondo, abbiamo sentito forte la responsabilità di riproporre a Roma l’appuntamento internazionale più importante per il nostro settore, al fine di favorire il dialogo e il confronto con le istituzioni per il futuro della nostra industria e del nostro Paese”.

