Pillole quotidiane per aiutare studenti (e famiglie) a organizzare lo studio in tempi di Covid-19. Firmate da due fuoriclasse dell'insegnamento: Marcello Bramati e Lorenzo Sanna. Dirigenti e docenti dei licei Faes di Milano, hanno scritto assieme Basta studiare! e Leggere per piacere (Sperling & Kupfer). Ogni mattina alle 8.30 su panorama.it, consigli, dritte e buone pratiche per alunni di tutte le età.

Bambini e ragazzi di ogni età si trovano ormai da giorni confinati dal coronavirus nelle strette pareti di casa, bloccati nelle loro camerette. Manca tantissimo l'ora d'aria, è inutile negarlo; è proibito e rimandato ogni sfogo all'aperto. Mancano i viaggi, ma mancano anche le semplici passeggiate, manca il proprio paese e tutta la città con le tante opportunità che offre, mancano la montagna e il mare, dove poter vivere all'aria aperta senza pensieri. In questo momento però abbiamo il dovere di non abbatterci e di rilanciare sempre e in ogni caso, cercando di percorrere anche strade diverse da quelle abituali.

Alcuni maestri e professori in questi giorni così difficili stanno condividendo con le loro classi i link per poter visitare virtualmente i corridoi e le collezioni dei più importanti musei italiani, europei, fino al Metropolitan Museum di New York. E' un'ottima idea e una pratica da non sottovalutare. Prendiamo computer e tablet, tutta la famiglia riunita e l'arte a portata di mano.

Facciamo una passeggiata, oggi? Certo, si può andare oltre il tempo sospeso e i confini sempre più chiusi dei nostri paesi, le pareti sempre più strette delle nostre camere. Incamminiamoci attraverso i percorsi virtuali dei musei, accompagnando ragazzi e studenti nelle stanze del Louvre e dell'Hermitage, in quelle del Prado o dei Musei Vaticani, alla scoperta di battaglie epiche contro i leoni nei bassorilievi assiri del British Museum, tra i grandi miti dell'antichità e alla scoperta di volti e avventure degli eroi nelle ceramiche del Museo Archeologico di Atene, ancora, godiamoci insieme la Primavera, quella del Botticelli, nella Galleria degli Uffizi, a Firenze.

Verrà il momento in cui torneremo a uscire insieme e a programmare un viaggio straordinario, intanto prendiamo appunti, cerchiamo idee e spunti e facciamoci incantare dalla bellezza, anche a distanza. Il prossimo viaggio potrebbe essere proprio alla caccia di quel museo conosciuto per ora solo in queste strane circostanze.