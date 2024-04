La candidatura di Vannacci spacca Lega e Governo

La Lega annuncia che Roberto Vannacci sarà capolista nella circoscrizione di sua residenza, cioè l’Italia centrale. Intanto, il generale battibecca con il ministro della Difesa: «Crosetto con sarcasmo ha detto che sarebbe un bene per l’esercito se venissi eletto? Il sarcasmo lo lascio a lui. In ogni caso è una sua opinione, se ritiene che sia così non vorrei deluderlo». «Qualora fossi eletto», ha precisato Vannacci, «dovrò scegliere se lasciare o mettermi in aspettativa dall’esercito. Se non dovessi essere eletto deciderò».

La candidatura del generale Vannacci catalizza l’attenzione della politica, anche nel centrodestra. Ieri la Lega ha fatto sapere che sarà capolista nella circoscrizione Centro, tra qualche malumore del partito, come quello del Governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, che ha spiegato che voterà candidati della zona e non altri imposti dall'alto. Ma malumori si registrano anche tra gli iscritti soprattutto al nord.

Di sicuro Salvini con questa gioca una carta delicata puntando in maniera chiara ad interrompere l'emorragia di consensi registrata dai sondaggisti e vista nelle ultime elezioni regionali; il risultato sperato è il 10%