Gualtieri «star» di Hollywood, «bidone» a Roma

An the winner is…Roberto Gualtieri. L’Oscar del coraggio va al sindaco di Roma, che ha inaugurato la nuova linea della metro: Anagnina-Hollywood. Altrimenti non si spiegano i selfie postati in smoking dalla cerimonia dei Golden Globe, accanto ai giganti del jet set statunitensi. C’è Gualtieri raggiante accanto a Meryl Streep, Gualtieri gongolante accanto a William Dafoe. Gualtieri emozionatissimo accanto alla cantante Dua Lipa. E a colpire è l’espressione raggiante del sindaco, finalmente sorridente dopo mesi di consigli comunali barbosi, proteste fastidiose, giornali che lanciano accuse tediose. Vuoi mettere i flash di Hollywood?

Per romani alle prese con i cassonetti e gli autobus che vanno a fuoco, i quali da mesi si chiedono dove fosse finito il sindaco, adesso è arrivata la risposta: il sindaco è con Dua Lipa sul red carpet di Los Angeles “per attrarre investimenti”. Anche se di attraente, da quelle parti, sembrano esservi solo i divi del cinema a stelle e strisce.

Per carità, migliorare la reputazione di Roma forse passa anche da questo genere di eventi. Ma forse ci sarebbe anche da affrontare una questione di priorità. Prima verrebbero le buche sulla strade romane, le mandrie di cinghiali a spasso, i cantieri che si moltiplicano e bloccano l’Urbe in vista del Giubileo, lo stato di degrado che avvolge sempre più quartieri, i mezzi pubblici inesistenti, insomma un film horror per il quale certamente Gualtieri meriterebbe il Golden Globe della disfatta. Certo, amministrare Roma potrebbe risultare molto più noioso di una foto in posa con Meryl Streep, ma a ognuno il suo mestiere. A Gualtieri non si impedisce di tentare una carriera nel mondo dello spettacolo, a patto che prima lasci la politica, senza continuare a fare il doppio lavoro.