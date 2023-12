Fratelli d'Italia, primo partito anche sui social

Nel conteggio aritmetico delle reaction, al pari di quanto già avvenuto nel primo semestre del 2023, sono tre i partititi che riescono a prendersi la fetta più cospicua di interazioni dei follower. In testa troviamo gli account di Fratelli d’Italia con poco meno di 11,2 milioni, poi quelli del M5S con 6,4 milioni e, infine, la Lega con circa 4.3 milioni. In crescita, rispetto alla prima parte dell’anno, troviamo il partito della premier Meloni (+ 900 K), il M5S (+ 1,1 M) e il Partito Democratico (+ 700 K), mentre cedono quote di interazioni la Lega (- 1,5 M) e Italia Viva (-400 K).

Nel censimento delle reaction, su Facebook c’è la conferma del primato del M5S, che cresce di ben 300 mila reaction, mentre su Instagram e X ci sono davanti ancora una volta davanti a tutti, come nel semestre precedente, Fratelli d’Italia che distanza di molto la Lega.

Nella classifica dell’engagement, cioè del grado di successo e di coinvolgimento dei follower per ogni singolo canale, il primo posto di Fratelli d’Italia viene insidiato sulle tre piattaforme da altrettante formazioni politiche che sono attualmente all’opposizione: su Facebook, infatti, a concorrere con la pagina di FdI – percentuale del 2,6% - c’è quella di Italia Viva, con l’1,7%, su Instagram, mentre su Instagram, troviamo al secondo posto Sinistra Italiana, con il 7,3%, mentre su X troviamo Più Europa, che si prende lo 0,96% di engagement finale.

Una situazione simile si cristallizza anche nel censimento delle migliori percentuali di interazione al post. In questo caso, a prendersi le performance più gratificanti sono, comprensibilmente, gli account dei partiti di opposizione minoritaria che presentano dei fandom più agguerriti e motivati. In particolare, su Instagram e X a guadagnare la testa delle classifiche sono gli account di Più Europa e di Sinistra italiana.

Infine, nella pole position delle percentuali di nuovi follower su Facebook c’è la fuga in avanti della pagina di Azione, con l’11%, che però perde su Instagram una quota consistente di follower, - 2,04%, dove invece spicca la crescita percentuale di Sinistra Italiana che nell’ultimo semestre ha ampliato il fandom del 15%. Infine, su X, c’è la leadership dell’account di Fratelli d’Italia che si gonfia del 5,3% rispetto alla prima parte dell’anno.

Le total reaction complessive dei profili social dei partiti*

La somma delle interazioni raccolte dagli account di Fratelli d’Italia supera i 10 milioni, unico tra i partiti con questa quota, poi a distanza troviamo gli account del M5S e della Lega.

*nella sommatoria delle reaction di Fratelli d’Italia, M5S, Più Europa e Partito Democratico sono comprese anche quelle degli account TikTok. I canali di Più Europa non erano stati considerati nella rilevazione del primo semestre 2023

(Arcadia)

L’engagement delle pagine Facebook dei partiti

Subito dopo la pagina di Fratelli d’Italia, questa volta a rincorrere c’è la fanpage di Italia Viva che supera per coinvolgimento quella del M5S e della Lega.

(Arcadia)

L’engagement degli account Instagram dei partiti

A dar filo da torcere alla percentuale di coinvolgimento raccolto dall’account di Fratelli d’Italia, ci sono Sinistra Italiana e Più Europa.

(Arcadia)

L’engagement degli account X dei partiti

A guidare la classifica dell’engagement su X c’è l’account di Fratelli d’Italia, subito dietro, a poca distanza, troviamo i canali di Più Europa e Italia Viva.

(Arcadia)

L’interazione ai post delle pagine Facebook dei partiti

La percentuale di interazioni ai post è l’indicatore di quanto un singolo contenuto riesce in media a generare il coinvolgimento dei follower. Sul podio salgono le pagine di Fratelli d’Italia, Italia Viva e M5S.

(Arcadia)

L’interazione ai post degli account Instagram dei partiti

La percentuale di interazioni ai post è l’indicatore di quanto un singolo contenuto riesce in media a generare il coinvolgimento dei follower. Sul podio salgono le pagine di Più Europa, Sinistra Italiana e Forza Italia.

(Arcadia)

L’interazione ai degli account X dei partiti

A guidare la classifica dell’engagement su X, come per Instagram, c’è l’account di Più Europa, subito dietro, troviamo i canali ufficiali del Partito Democratico e del M5.

Nuovi follower delle pagine Facebook

Su Facebook nel secondo trimestre c’è una crescita importante da parte di Azione, che scavalca anche Fratelli d’Italia, pur se poi cede una quota di nuovi follower sull’account Instagram.

(Arcadia)

Nuovi follower degli account Instagram

L’account di Sinistra Italiana è quello che in questo secondo semestre cresce percentualmente di più, scavalcando quello di Fratelli d’Italia e di Italia Viva.

Nuovi follower degli account X

Questa è l’unica classifica con tre account a saldo negativo. Nell’ultimo semestre infatti, M5S, Azione e Sinistra Italiana perdono attrattività cedendo una quota di follower.

(Arcadia)

TikTok Reaction

La classifica è riferita ai soli account presenti in piattaforma. Tra questi, il solo a non aver pubblicato alcun contenuto video negli ultimi sei mesi è quello della Lega.

(Arcadia)

Top 10 total reaction

La classifica è stilata tenendo conto quali account, a prescindere dalla piattaforma, hanno incassato nel periodo di riferimento il maggior numero di reaction.

(Arcadia)

Il Report ha raccolto alcune delle performance incassate dai canali social dei partiti politici italiani su quattro piattaforme social: Facebook, Instagram, X e TikTok.

Il monitoraggio degli insight, realizzato con FanpageKarma, è stato fatto nella finestra temporale: 19.06.2023 – 15.12.2023 (Luglio - Dicembre 2023)

Rispetto al monitoraggio del primo semestre dell’anno, è stato incluso anche TikTok perché sono cresciuti i partiti che hanno un canale attivo sul social.