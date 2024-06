Elezioni Europee 2024: risultati in diretta

Sabato 8 e domenica 9 giugno siamo chiamati al voto per le Elezioni Europee 2024, ma anche per le Regionali in Piemonte e le amministrative in migliaia di città e comuni. Un vero e proprio Election Day il cui voto terminerà alle 23 di domenica 9 giugno.

Subito dopo verranno diffusi i primi exit poll, seguito poi ora dopo ora da proiezioni ed infine dallo spoglio in tempo reale.

Un percorso che Panorama.it seguirà in diretta fino alla composizione del prossimo Parlamento Europeo.