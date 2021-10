Elezioni amministrative e comunali 2021. Risultati in diretta

Si torna al voto, il primo voto dell'epoca di Mario Draghi, un voto ancora legato al Covid, un voto per molti primo test per i vari partiti di governo e non solo.

Il 3 ed il 4 ottobre si vota per le elezioni amministrative, per decidere i sindaci delle principali città italiane; dalla capitale, Roma, con Virginia Raggi che prova (ma le previsioni sono poco confortanti) a riconfermarsi alla guida del Campidoglio per passare a Milano dove invece la riconferma di Beppe Sala sembra più vicina, per proseguire con Torino, Napoli, Bologna.

5 città oggi controllate dal centrosinistra con il centrodestra alla caccia di un risultato migliore; la coalizione Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia ha vissuto una vigilia complessa anche a causa delle inchieste che hanno colpito Luca Morisi, uno dei più fidati assistenti di Matteo Salvini, e quella su Carlo Fidanza, europarlamentare di FdI, legata ad una presunto finanziamento illecito e riciclaggio.

Si vota domenica 3 dalle 7 alle 23 e lunedì 4 dalle 7 alle 15.

A quell'ora verranno resi noti i primi exit poll e poi a seguire le prime proiezioni fino allo spoglio ed ai dati dei voti reali.