Cdm: Figliuolo nominato commissario alla ricostruzione

Per far fronte ai danni dell'alluvione che ha colpito e messo in ginocchio a inizio maggio l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana, il governo riunito in Consiglio dei Ministri ha designato questa sera il generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario per la ricostruzione.

Figliuolo ha superato Guido Bertolaso, attuale assessore al Welfare della Regione Lombardia e ex capo della Protezione civile, che sembrava essere la prima scelta della premier Giorgia Meloni. Ma non solo. A rimanere a guardare, è il governatore Pd della regione Emilia, Stefano Bonaccini, il cui nome era circolato nelle ultime settimane e che i rumors vedevano come il favorito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il ruolo di commissario. Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze, è noto agli italiani per aver ricoperto il ruolo di commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022.

Il nuovo provvedimento prevede anche tempi precisi per la ricostruzione. Con i soldi pubblici gli interventi ricostruttivi dovranno essere completati entro 5 anni, con la possibilità di estensione di altri 5 anni in base alla gravità delle calamità.

Tutti i passaggi della filiera, dalla nomina del commissario al completamento della ricostruzione saranno quindi vincolati da precisi limiti temporali.