«Avvenire» in combutta con Casarini & C.: «Facciamo una bella sorpresa a Salvini»

Nelle intercettazioni la «banda» organizza con «Repubblica» e il giornale della Cei l’uscita della notizia di don Mattia Ferrari a bordo della Mare Jonio per dare uno schiaffo al «Truce», allora ministro dell’Interno. Poi per «mettere al muro» i vescovi e costringerli a pagare, in un webinar coi prelati il cronista Nello Scavo dice: «Se non date i fondi alla Ong io non potrò fare inchieste»