Il 2023 attraverso le interazioni social dei leader politici

Arcadia ha svolto un’indagine che ripercorre i momenti politici che hanno catturato maggiore attenzione in rete.

Ci sono diversi modi per raccontare l'anno che sta per chiudersi o quantomeno per costruire un percorso dei momenti politici che hanno catturato la nostra attenzione in rete.

Tra questi, ho scelto come bussola per guardare ai dodici mesi del 2023 quella delle interazioni social dei leader italiani che hanno raccolto la fetta maggiore di attenzione dei follower.

È uno percorso parziale e non esaustivo, ma rimane comunque uno spaccato che fa emergere tre grandi caratteristiche della comunicazione e del posizionamento dei celebrity leader della politica italiana:

1. Giuseppe Conte ha personalizzato la sua narrazione digitale come il solo, unico e efficace anti-Meloni;

2. Matteo Salvini insegue costantemente un approccio "Hype - driven";

3. Giorgia Meloni si è spostata con più frequenza su un approccio "Reputation - driven"

Ecco i singoli post che hanno ottenuto maggiore attenzione digitale durante i 12 mesi dell'anno appena passato:

Gennaio 2023

Febbraio 2023

Marzo 2023

Aprile 2023

Maggio 2023

Giugno 2023

Luglio 2023

Agosto 2023

Settembre 2023

Ottobre 2023

Novembre 2023

Dicembre 2023

