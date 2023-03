Papa Francesco verrà dimesso domani dal ricovero al Gemelli

Il Pontefice ha passato due notti all'ospedale Gemelli di Roma a causa di un'infezione polmonare e sembrerebbe che la situazione sia sotto controllo. «Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina»: Lo comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, aggiungendo che «la giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico».

«Nella serata – prosegue Bruni – Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria». «Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore», ha concluso Bruni.