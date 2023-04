Papa Francesco dimesso: "Domani celebrerò la Domenica delle Palme"

Papa Francesco sta bene ed è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato da qualche giorno per un'infezione respiratoria. Le cure per la bronchite infettiva che lo ha colpito si sono rivelate adeguate e così è potuto tornare in Vaticano: "Come mi sento? Sono ancora vivo. Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura", ha detto quando è uscito dall'ospedale.Ha confermato che domani, domenica 2 aprile, celebrerà la messa per la domenica delle Palme. E' così probabile che Bergoglio possa essere partecipe anche a tutti i riti della Settimana santa.