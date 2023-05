Napoli, festeggiamenti scudetto: 1 morto e diversi feriti

E' di una persona deceduta e di cinque feriti il bilancio dei festeggiamenti che si sono protratti per tutta la notte a Napoli dopo la vittoria matematica del terzo scudetto del club azzurro. I carabinieri sono intervenuti in piazza Carlo III per un uomo raggiunto da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo. Vincenzo Costanzo, 26enne già noto alle forze dell'ordine, è deceduto per le ferite riportate poco dopo presso l'ospedale Cardarelli, dove era stato trasportato in gravi condizioni.

Secondo il prefetto di Napoli si tratterebbe di una morte non legata ai festeggiamenti per il tricolore, ma di una vicenda interna al mondo della criminalità organizzata.

Sulla dinamica ci sono ancora molti punti da chiarire, ma una delle ipotesi più accreditate è che tutti siano stati feriti nello stesso luogo, lì dove sarebbe stato colpito anche Costanzo. Dopo la notizia del decesso del 26enne, parenti del ragazzo deceduto hanno danneggiato pareti e suppellettili al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli.