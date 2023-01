Maltempo in tutta Italia investita dal ciclone Thor

L'Italia è piegata dal maltempo. Il ciclone Thor, si sta intensificando e nelle prossime ore porterà altri temporali, grandine e soprattutto nevicate al nord anche in pianura; e ovunque il termometro è in forte calo.

Nel corso della giornata il maltempo non risparmierà nemmeno le regioni del Centro e del Sud: saranno sotto osservazione soprattutto la Sardegna, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e tutto il comparto del basso Tirreno. Su queste zone le piogge potranno assumere anche carattere temporalesco con locali grandinate e nevicate sui rilievi appenninici, anche a quote molto basse sull'Appennino centrale e a quote collinari su Sardegna e al Sud.

Intanto si lavora per limitare i danni delle alluvioni e delle numerose frane che hanno colpito soprattutto la Campania.