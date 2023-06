Mes, in aula la maggioranza presenta una sospensiva di 4 mesi

Sul Mes la maggioranza di governo italiana punta a un nuovo rinvio. Andrea Di Giuseppe (Fdi), intervenendo alla Camera nella discussione generale sul ddl di ratifica del Mes, ha annunciato: «I gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all'esame del ddl (di ratifica del Mes ndr) per un periodo di 4 mesi».

Giorgia Meloni ottiene quello che voleva: stop di quattro mesi al massimo, in attesa di completare le modifiche del patto di stabilità e dell'unione bancaria.