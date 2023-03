Meloni contestata alla CGIL: «Sono 30 anni che mi fischiano; non mi spaventa»

«Sono Cavaliere al Merito per quanto riguarda l'essere contestata. È così da quando ho 16 anni; la cosa quindi non mi spaventa». Così Giorgia Meloni dal paclo del congresso della CGIL ha risposto nel suo intervento alla contestazione con cui è stata accolta all'arrivo. Non solo. Rispondendo ad una delegata che l'ha contestata con una foto con scialle in spalla emulo di quanto fatto da Chiara Ferragni a Sanremo, con la scritta: «Pensati sgradita» ha così replicato: «Non sapevo che la Ferragni fosse una metalmeccanica...»