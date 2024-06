«In confronto alla maratona-Mentana... complimenti»: cosa dice la Meloni a Galletti di Rtl102.5

Una maratona non stop sulla prima radio d'Italia RTL102.5 (premiata qualche giorno fa al Forum Europeo digitale di Lucca con il primo posto per la categoria radiovisione): Enrico Galletti in studio e gli inviati in giro (Ludovica Marafini, Raffaella Coppola, Alberto Ciapparoni, Nicolò Pompei, Tommi Angelini, Luigi Santarelli in giro per i quartier generali). Tante ore di diretta per raccontare le elezioni Europee. A sorpresa, al mattino, si collega anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che dice: "Buongiorno Enrico (Galletti, ndr). Mi consenta di farle i miei complimenti perché l'ho sentita ieri sera. Voglio dire, in confronto a Maratona Mentana non è niente...". Galletti, alla conduzione di Non stop news da anni, emozionato risponde: "Non oserei competere assolutamente. Però lo dice lei...".



Ancora una volta la radiovisione Rtl102.5 s'impone nel panorama dei media. Imitata da tutti, la radiovisione resta un punto saldo nel sistema dell'informazione e ad inventarla è stato il Gruppo fondato da Lorenzo Suraci.