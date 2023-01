Littizzetto: «Se l'insegnante è empatica non le sparano con i pallini»

Luciana Littizzetto, nella puntata di "La Bomba" di sabato 21 gennaio su Radio Deejay, ha detto la sua, attaccando la professoressa e difendendo gli studenti: «Se l'insegnante è empatia non si fa sparare in classe» in merito alla vicenda avvenuta in una scuola di Rovigo con una professoressa colpita lo scorso autunno dai suoi studenti con una pistola ad aria compressa, tornata alla ribalta delle cronache qualche giorno fa. Tutti i 24 studenti erano stati denunciati per lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione a mezzo social e atti persecutori, visto che il video era stato postato in rete.

Secca la replica di Matteo Salvini «Come si può solo pensare di dire una cosa del genere? A volte il silenzio è d'oro»