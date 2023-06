L'Italia si ferma per Berlusconi: decine di eventi annullati

L’Italia si ferma per rendere omaggio a Silvio Berlusconi. Dopo la notizia della morte dell'ex premier, sono tantissimi gli eventi istituzionali annullati ieri e quelli in programma nei prossimi giorni. E’ stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la prima a comunicare l’annullamento di tutti gli appuntamenti in agenda, seguita poi da numerosi ministri: Salvini, Giorgetti, Pichetto Fratin, Casellati, Urso, Bernini. Perfino la segretaria del Pd, Elly Schlein, ieri ha deciso «in segno di rispetto e del momento di dolore» di rinviare la direzione dem prevista nel pomeriggio. Rimandato a data da destinarsi anche il Consiglio Supremo di Difesa, che era stato convocato per oggi. Si ferma anche il Parlamento.

Sono stati sconvocati i lavori al Senato: giovedì e venerdì lavoreranno solo le Commissioni. Le attività della Camera sono state interrotte ieri mattina alla notizia della morte di Berlusconi e riprenderanno direttamente giovedì 15 giugno, all’indomani dei funerali di Stato nel Duomo di Milano. In occasione delle esequie il governo ha disposto il lutto nazionale, la prima volta per un ex premier.